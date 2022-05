Vacance d'été : afflux de demandes sur les locations

Une maison avec piscine dans le sud de la France, le rêve pour beaucoup de Français pour les vacances. Seulement voilà, cet été, votre location va vous coûter plus cher. Environ 8 % pour les maisons en moyenne, et plus 6 % pour les appartements. Pour comprendre cette envolée des prix, nous nous sommes rendu chez Pascaline, elle loue une maison dans le Vaucluse chaque été, depuis 17 ans. Pour fidéliser sa clientèle, elle améliore leur confort. Et cela a un coût, 40 000 Euros de travaux. Ajouté à cela, le passage de sa facture EDF de 140 à 300 euros. Résultat, cette année, elle louera sa maison 2300 euros la semaine au lieu de 2000 euros en 2021. Comme chez Pascaline, les prix de location des maisons dans les Vaucluse ont augmenté en moyenne de 15 % en un an. Plus 16 % dans l'Aude et jusqu'à plus 18 % dans les Pyrénées-Atlantiques. Malgré tout, les Français sont bien plus décidés encore cette année à passer leurs vacances en France. Chez Corinne Jolly, présidente de De Particulier A Particulier, les réservations se remplissent plus rapidement qu'en 2021. "Si vous êtes propriétaires et que vous avez un afflux de demandes, mécaniquement vous allez voir que vous pouvez augmenter votre prix" nous explique cette spécialiste des locations saisonnières. La crise sanitaire a aussi entraîné un manque à gagner. En effet, "il y a des périodes où les propriétaires n'ont pas pu louer. Donc oui, il y a un peu un phénomène de rattrapage" ajoute-t-elle. Pour des vacances moins chères, la campagne offre encore de belles opportunités. Cet été 2022, en France, le prix moyen d'une semaine de location en maison s'élèvera à 1400 euros, toute régions confondues. T F1 | Reportage J. Roux, B. Guenais, J.F. Drouillet.