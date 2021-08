Vacances : 24 heures avec des secouristes de haute montagne

Dans les Pyrénées, chaque opération de sauvetage est périlleuse. Le capitaine Julien Passeron, secours en montagne CRS Pyrénées à Lannemezan, a expliqué qu'ils ont un public nouveau qui est plus à classer comme touriste de montagne que grand randonneur. Un effet covid-19 qui se ressent sur des interventions qu'ils peuvent avoir. Les motifs de sorties les plus fréquents sont pour des malaises, des chutes ou pour retrouver des randonneurs égarés. Et pour être prêts 24 heures sur 24, les policiers vivent à temps plein dans une caserne en plein cœur des Pyrénées. Nous les avons aussi suivis en pleine nuit. À 22h passé, ils partaient rechercher une personne perdue. Et pour la retrouver, ils se sont aidés de la géolocalisation du téléphone de la randonneuse. Le lendemain, à peine reposés, ils ont dû repartir avec un seul hélicoptère pour trois interventions en même temps. Leur plus grande difficulté était de localiser les victimes. Pour rappel, les secouristes appellent à la prudence. Ils ont déjà été sollicités 45 fois en une semaine.