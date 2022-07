Vacances : à chacun son jeu de plage !

Se rendre à la plage, c'est d'abord choisir son camp. Celui du farniente, ou l'autre plus dynamique, celui des jeux, des cerfs-volants, des ballons ou des raquettes scratch. Chaque année, d'avril à septembre, les Français dépensent plus de 14 millions d'euros pour de nouveaux accessoires. Un succès qui repose sur de très petits prix. Un vacancier parle d'une boutique de bord de mer, comme celle de Quitterie Darriau. À cette période, la gérante mise tout sur les jeux de plage, qui représentent 40% de son chiffre d'affaires. Et elle ne le cache pas, son business est très rentable. À un tel prix il n’y a pas de secret, ces jeux-là ont été fabriqués en grande quantité, de l'autre côté du globe, en Chine. Comme 75% des jouets que vous achetez l'été. Parmi eux, le grand gagnant, indétrônable dans les chiffres de vente : le seau de plage. Plus de 550 000 vendus chaque été, et ça n'a pas changé depuis les années 70. Si les jeux de plage n'ont pas connu de grandes révolutions ces cinquante dernières années, certains acteurs tentent malgré tout de concurrencer le marché. Ce jeu très populaire aux États-Unis commence à se faire une petite place sur les plages françaises. Il y a aussi ces jeux de lancer avec des balles aux formes étonnantes. Ces jeux, un peu plus haut de gamme, sont forcément chers. Mais il y a une solution pour en profiter à moindre coût : les louer. Tout l'été, Aurelie Scudeler sillonne les plages bretonnes avec sa roulotte pour proposer des jouets à la location. Dix euros la demi-journée pour une caisse entière. Ce concept lancé il y a un an est unique en France. Pour les prochaines saisons, cette jeune chef d'entreprise réfléchit à le développer ailleurs dans le pays. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Géli, A. Ifergane