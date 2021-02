Vacances à la dernière minute : les destinations gagnantes

Laurence et sa famille sont arrivés du Mans ce matin, avec une seule idée en tête, retrouver la mer. Pourtant, la semaine dernière encore, ils ne connaissaient pas la destination de leurs vacances d'hiver. Depuis quelques jours, l'agence qui leur a loué l'appartement ne cesse de recevoir des appels similaires. Beaucoup d'hôtels restent fermés, les autres subissent l'interdiction d'ouvrir leur espace restauration. Alors, les appartements meublés sont pris d'assaut. Selon Vanguelis Panayotis, consultant spécialiste du tourisme, ce succès de dernière minute s'explique surtout par le contexte sanitaire. Les destinations surprennent. Selon les Gîtes de France, les Côtes-d'Armor et le Calvados viennent en tête du podium avant la Haute-Savoie. La mer a séduit plus que la montagne en février. Un monde inattendu qui ravit les professionnels du tourisme. Les vacanciers sont là et ils veulent en profiter. Un signe rassurant à l'aube d'une nouvelle saison sous restriction.