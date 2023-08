Vacances à la ferme : ils mettent la main à la pâte pour être nourris et logés

Le programme de Paul Ruby cet été 2023, récolter des courgettes et des betteraves. Il n'est pas agriculteur, mais il a choisi de passer une semaine dans la ferme "Jardins du Vernay", de Saône-et-Loire, en immersion. Paul travaille le matin et est libre l'après-midi. Surtout, il dort chez les maraîchers, logé et nourri. Partager le quotidien des fermiers, Elsa et Guillaume Morel, fait partie intégrante de l'expérience. C'est du donnant-donnant. Ces séjours à la ferme sont en plein essor depuis quelques années. Le concept né au Royaume-Uni dans les années 70, porte l'étrange nom de Wwoofing, WorldWide Opportunities on Organic Farms, traduit par "expérience dans des fermes bio du monde entier". Woof, devenu un nom commun, est avant tout une association, présente dans 130 pays. En France, vous payez une cotisation de 25 euros par an et à ce prix-là, les plus de 20 000 adhérents ont accès à 2 700 fermes partenaires. Tout est très encadré. Le woofer doit rester une simple aide, un accompagnement gratuit. Ce n'est pas un saisonnier déguisé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, N. Clerc, J. L. Perez