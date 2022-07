Vacances à la montagne : la garantie fraîcheur ?

Il fait 31 °C au pied des montagnes. Pour y échapper, beaucoup de vacanciers se sont réfugiés sur les hauteurs. Les plus courageux osent même y aller à vélo. Un effort récompensé, 1300 mètres grimpés et déjà 6 ºC perdus. Plus on monte, plus la température descend. Ce jour-là, l'objectif était d'aller le plus haut possible. Sur le télésiège, il fait même un peu frais, idéal pour randonner avec les petits. "On ne leur a pas emmené pour faire une marche vers 11h30 et descendre sous 40 °C. Ce n'est pas possible. Là, c'est top pour nous aussi, car 40 °C; on ne l'a pas fait et pour elle, c'est encore mieux ", dit une mère de famille. À l'arrivée, il n'y a pas photo, un petit peu de vent. Les 2000 mètres d'altitude se font sentir. "On est parti d'Albertville, en bas de la vallée. Il faisait pas loin de 32 °C. Et après, en arrivant ici, ça va, 22 °C. On a perdu 10 °C", se réjouit un cycliste. De nombreux randonneurs se trouvaient sur les sentiers ou en pause fraîcheur. Tous ont la certitude d'avoir fait le bon choix pour les vacances. Le temps de redescendre, la température aura déjà bien baissé. Il ne reste plus qu'à profiter de la soirée. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy, S. Humblot