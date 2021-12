Vacances à la montagne : le succès des raquettes à neige

L'an dernier, ses ventes ont bondi de 150 %, du jamais vu. Qu'importe la réouverture des remontées mécaniques, des vacanciers originaires de Montpellier ont fait de la sortie raquette une priorité. Marcher sur la neige comme sur un nuage et se laisser envahir par le silence des glaciers. Accompagnateur au Bureau Montagne des Arves (BMA) à Saint-Jean-d'Arves, depuis 25 ans, Patrick Schlatter, n'a jamais vu un tel engouement. "Il y a beaucoup plus de gens encore que l'année dernière qui ont déjà commandé jusqu'à fin mars. On a des réservations parce que beaucoup de gens en ont parlé et ont rapporté ça à leurs amis", affirme-t-il. L'activité est accessible à tous et surtout bon marché. Comptez 37 euros pour une sortie accompagnée, équipement compris. C'est cinq fois moins qu'une journée de ski. En rupture de stock l'an dernier, le magasin "Sport 2000" à Saint-Sorlin-d'Arves a augmenté ses commandes cette année pour proposer davantage de paires à la location. Face à l’explosion du nombre de randonneurs, les professionnels appellent toutefois à la prudence, privilégiez les sorties accompagnées et n'oubliez pas de consulter les conditions météos avant de vous engager en montagne. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys