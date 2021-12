Vacances à la montagne : les bons plans de dernière minute

Des chutes de neige en abondance ces derniers jours. C'est ce qui vient de convaincre une famille de réserver un séjour à la montagne pour Noël. "C'est clairement une folie. Après des mois compliqués, ce n'était pas programmé. Là il y avait vraiment besoin de s'offrir un vrai bol d'air", confie la maman. Des records d'enneigement pour la saison sont battus sur tous les massifs, de Val Thorens en Savoie, à Saint-Lary dans les Pyrénées, en passant par le Jura ou les Alpes-de-Haute-Provence. Les réservations de dernière minute ont bondi de 50% dans un centre d'appels pour des villages de vacances. Le taux d'occupation est proche de 95% dans les plus grandes stations des Alpes. Mais pas seulement. "Par effet domino, on se reporte sur les stations de moyennes montagnes. Et dans les Pyrénées et dans le Massif Central, on a une fréquentation et un niveau de remplissage qu'on n'a pas vus depuis 20 ans", a indiqué Émeric Magnan, directeur commercial et marketing de VVF. Il existe toutefois encore des bons plans et il n'est pas trop tard pour réserver. S'éloigner de grandes stations a un avantage, l'assurance d'un forfait moins cher. Vendu 194 euros la semaine dans les Alpes du Nord, il coûte 98 euros dans les Vosges. Autres pistes, les appartements et chalets loués entre particuliers. TF1 | Reportage N. Pellerin, G. Frixon