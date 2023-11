Vacances actives : visiter... une entreprise

Ils ont choisi de se vêtir d'une tenue de travail pour leurs vacances. La Confiserie du Roy René à Aix-en-Provence fabrique des calissons depuis plus de cent ans. Les visiteurs ne se contentent pas de regarder d'en haut. Ils se plient également aux règles de l'agroalimentaire avant la première rencontre dans l'atelier. Dans deux ans, Pierre Gauthier arrêtera son métier de calissonnier qui consiste à mélanger le sucre avec une pâte de melons confits et des amandes broyées. Il exprime devant notre caméra sa crainte de voir son métier disparaître. "Ils connaissent le calisson, mais ils ne savent pas comment c'est fabriquer. Donc, c'est mieux de transmettre. Ça va cacher des vocations", dit-il. L'entreprise recherche entre cinq et dix personnes pour des postes de confiseurs et de conducteurs de machine. Vingt mille personnes par an accèdent aux ateliers avec le but aussi qu'ils parlent de la marque. La visite coûte 5 euros. Elle se termine évidemment dans la boutique. Aucun n'est reparti sans passer par la caisse comme toujours ou presque. Ce tourisme est en plein essor. Neuf visites sur dix s'effectuent dans les petites ou moyennes entreprises comme Roy René sur les 3 500 en France qui ouvrent régulièrement leurs portes aux visiteurs. TF1 | Reportage Y. Hovine, V. Abellaneda