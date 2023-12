Vacances annulées : la galère des remboursements

L'îles de Mayotte, dans l'océan Indien, ses paysages de rêves, ses fonds marins, voilà le voyage que pensaient faire Pierre et Marie, mais le Covid-19 est passé par là. Trois ans et des dizaines de mails plus tard, toujours rien. Comment est-ce possible ? Guillaume Teissonnière, directeur juridique Edreams-Odigeo, explique que " L'agence de voyage qui a récupéré les fonds de ces personnes-là, les a transférés à la compagnie aérienne quelques jours après le paiement. Et depuis lors, on les a certainement demandés plusieurs fois et la compagnie aérienne ne nous les a pas retournés." Pour réparer ce type d'injustice, l'Union européenne planche à une solution. En cas d'annulation de vols, les compagnies aériennes auraient l'obligation de rembourser les agences de voyages dans un délai de sept jours. Et les agences devraient rembourser les clients dans la foulée. Autre piste discutée, la création d'un formulaire de réclamation standard, pour toute l'Union européenne. En attendant, sachez qu'en cas de litige, il existe déjà une solution à votre portée. Le médiateur du tourisme qui joue gratuitement les intermédiaires entre ses voyageurs et les prestataires. TF1 | Reportage F. Agnès, E. Drouillac, T. Valtat