Vacances : assaillis de réservations, les campings préparent l’arrivée des juillettistes

À l'horizon, les grandes vacances se profilent sur la cote Atlantique, mais certains n'ont pas voulu attendre pour profiter à nouveau des joies du camping, de se retrouver en famille et faire de nouvelles rencontres, comme dans la vie d'avant. "J'ai l'impression de ne jamais voir le bout du tunnel. Enfin arriver à des vacances, à respirer, c'est une libération", se réjouit une mère de famille qui vient d'arriver au Camping Airotel l'Océan à Lacanau (Gironde). Dans cet établissement, il est déjà presque trop tard pour s'offrir l'un des 120 emplacements. Et fait nouveau cette année, les demandes afflux pour des réservations dès le début du mois de juillet. Ces dernières années, la grande tendance dans les campings, c'est la montée en gamme des hébergements. Dans le quartier baptisé "Prestige", onze mobil-homes viennent d'être installés. Un petit appartement ou presque de 43 m², tout équipé et climatisé, bien loin du camping à papa. "Ce sont des hébergements qui répondent vraiment à une demande grandissante sur les prestations un petit peu abouti, mieux équipé, dans un camping avec tous les loisirs évidemment", explique le directeur, Vincent Eap. À 2 000 euros la semaine en moyenne pour sept personnes, ces nouveaux produits ont vite trouvé leur public. "C'est le côté un peu luxe en plus, on a de la chance. Ça donne vraiment au réveil, du coup, un petit goût de bonnes vacances", témoigne un résident. De bonnes vacances pour tous les budgets. Le camping sera encore cette année, le type d'hébergement préféré des Français.