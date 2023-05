Vacances : comment acheter ses billets de train au meilleur prix ?

Il a fallu six heures seulement ce mardi matin, pour écouler les 20 000 billets à un euro, mis en vente par la SNCF. Des billets qui concernaient uniquement les anciens trains Corail, repeints en rose et légèrement rénovés à l’intérieur. Ces trains, en image, appelés OUIGO Classiques, sont deux fois moins rapide qu’un TGV. Ils ne circulent pas sur les mêmes axes. En moyenne, il faut quatre heures pour faire le trajet entre Paris et Lyon ou Nantes, plus long, mais un bon plan pour les habitués. Les 20 000 billets à un euro ne sont qu’une goutte d’eau dans les ventes totales de la SNCF. Cet été 2023, juste pour les TGV OUIGO, quatre millions de places sont mises en vente à des prix allant jusqu’à 99 euros, et elles partent très vite. Le TGV peut coûter cher. Pour cet été, les petits prix commencent à se compter sur les doigts d’une main. Et de mi-juillet à mi-août, ils frôlent souvent les 150 euros pour un aller. En France, certains trains affichent déjà complet. C’est le cas par exemple du dernier samedi de juillet vers Biarritz. Malgré cela, la SNCF est bien partie pour battre son record de fréquentation cet été 2023. TF1 | Reportage P. Gallaccio, W. Wuillemin, M. Giraud