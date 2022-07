Vacances : comment dépenser moins

Dans cet hôtel de bord de mer, le téléphone ne cesse de sonner. Mais toutes les chambres sont déjà réservées. "Peu importe la date, mais je n'avais plus de place. Donc là, la première disponibilité, c'était le 28 août. Le remplissage de l'hôtel, ça s'est vraiment fait cet hiver", affirme Yeliz Ozturk, réceptionniste de l'hôtel restaurant "Café Miramar" au Grau-du-Roi (Gard). Il s'agit des réservations anticipées et des vacanciers qui arrivent plus tôt. Comme ce couple qui profite d'un hébergement beaucoup moins cher qu'en haute saison. "Cette année, on fera un peu plus attention. Je ne divise pratiquement pas par deux, mais presque", explique la vacancière. "1 100 euros pour les deux semaines. Et sinon, si on prend vraiment la période pleine, c'est 1 000 euros à peu près la semaine, en camping", ajoute le monsieur. En moyenne, nous dépenserons cet été 120 euros de moins qu'en 2019. C’est la conséquence de l'augmentation des prix. Et avec un budget réduit, il faut souvent faire des concessions. "On ne peut pas faire des plats à 120 euros tous les deux jours, des restaurants, acheter des souvenirs. On restreint, mais on essaie de se faire plaisir malgré tout", lance une mère de famille. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Molinier