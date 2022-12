Vacances : comment faire pour partir quand même ?

Première solution qui nous vient en tête, c'est louer une voiture pour voir nos proches. Disons départ de Vannes (Morbihan) le 23 décembre et de retour le 25, il faudrait compter 200 à 300 euros. Parfois plus, quel que soit l'enseigne. Cette grève fait les affaires des loueurs. Moins onéreux, le covoiturage est un recours pour de nombreuses familles. Le principal site de mise en relation a déjà augmenté de 43 % ses places disponibles. Mais le site espère doubler le nombre de trajets d'ici ce week-end. Hausse de réservations également pour les autocars. Pour l'instant, il reste des billets quelle que soit votre destination. Mais il vaut mieux vous dépêcher. Pas de chance aussi pour ceux qui pensaient prendre l'avion pour éviter les grèves. Les hôtesses et les stewards d'Air France ont déposé un préavis qui démarre ce jeudi. Même si pour le moment, la compagnie promet que tous les vols pourront être assurés. TF1 | Reportage D. De Araujo, P. Lormant, P. Brame