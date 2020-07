Vacances : comment respecter les gestes barrières ?

Alors que les vacanciers commencent à affluer sur les plages et que le mercure s’emballe, les gestes barrières semblent oubliées. En bord de mer comme en ville, à la campagne ou en terrasse, beaucoup de Français pensent que le Covid est derrière eux. Dans un camping de Bourgogne, les seuls à porter une visière ce sont les salariés. Les clients, eux, prennent quelque liberté avec les gestes barrières. Et le responsable du camping peine à imposer le protocole sanitaire. Ces comportements inquiètent les médecins, car l’épidémie est toujours là et certains hôpitaux accueillent de nouveaux patients. Le ministère de la Santé a d’ailleurs lancé une campagne pour rappeler que le virus, lui, ne prend pas de vacances. Il faut donc respecter quelques précautions, si on veut profiter de ses vacances jusqu’à la fin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.