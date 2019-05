Vacances d'été : où partiront les Français ?

Près de 66% des Français partiront en vacances cet été. Deux tiers d'entre eux ont réservé dans l'Hexagone. Ceux qui ne resteront pas privilégieront l'Espagne, la Grèce ou encoure l'Italie. La grande nouveauté cette année, c'est le retour des destinations quelque peu oubliées par nos voyageurs comme l'Égypte, la Turquie ou la Tunisie. Celle-ci voit une hausse des réservations de 55% et remonte en quatrième position dans le classement des destinations préférées des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.