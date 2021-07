Vacances : dans les coulisses d’une compagnie aérienne

Ceux qui habitent près d'un aéroport l'ont sans doute remarqué ou plutôt entendu. Après des mois d'arrêt, le trafic aérien repart. Et en coulisses, du pilote aux techniciens... Les compagnies aériennes sont prêtes. À six heures du matin, dans le centre de contrôle des opérations, nous retrouvons Matthias Stavroulis, technicien des opérations aériennes - Transavia. Vous ne le croiserez pas dans un avion, mais si vous arrivez à destination, c'est grâce à lui. Derrière ces écrans toute la nuit, il prépare les vols de la matinée. Poids de l'avion, itinéraire, liste des passagers... Autant d'informations qui sont étudiées puis directement envoyées à Pierre Zamora, commandant de bord - Transavia. Ce jour-là, il s'occupe de la liaison entre Paris et Valence en Espagne. Quelques heures avant le décollage dans une salle à l'abri des regards, ce pilote de ligne procède aux dernières vérifications. La situation météorologique est aussi très importante et constitue une information cruciale pour l'équipage chargé du service à bord. Les 48 avions de la compagnie sont entretenus au hangar de révision, un autre lieu stratégique. Le moindre bouton est testé pour s'assurer que les engins soient opérationnels. C'est d'autant plus nécessaire que la compagnie retrouve son rythme d'avant Covid. "Sur les week-ends du mois de juillet, on va avoir 220 vols par jour. Ce qu'on n'avait jamais fait avant. Les avions sont pleins sur cette première semaine de juillet", souligne Nicolas Hénin, directeur général adjoint - Transavia. Grâce à la reprise des vols vers des destinations phares de l'été comme l'Espagne ou la Grèce, la compagnie mise sur un taux de remplissage de 85% pour toute la durée des vacances.