Vacances de février : des grèves en série à la SNCF ?

Les voyageurs le redoutaient, ils sont désormais fixés. La grève viendra perturber les départs en vacances, qui commencent, dès la semaine prochaine pour la zone A. "C'est quand même les vacances scolaires, c'est un peu chaud. Ce n'est pas sympa", déclare un usager. "Je ne pense pas grand-chose de bien, d'autant plus que je vais partir pendant cette période-là", ajoute une senior. Voici le programme de la mobilisation. Mardi 31 janvier, un jour de grève. La CGT et SUD-Rail ont déjà coché deux autres dates sur leur calendrier, le 7 et le 8 février. Si la réforme n'est pas retirée, ils proposent même une grève reconductible tous les jours et ce dès la semaine du 13 février. L'objectif est d'intensifier la pression sur le gouvernement. La SNCF n'a pas souhaité s'exprimer sur ces annonces. En 2019, lors de la précédente réforme des retraites, les syndicats de cheminots avaient utilisé le même procédé, des préavis renouvelables toutes les 24 heures. La grève avait duré 53 jours consécutifs, la plus longue de l'histoire de la SNCF. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Corrieu, P. Lormant