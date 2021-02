Vacances de février : l'appel à la prudence pour éviter un reconfinement

Les Français pourront bien partir en vacances en février. Mais, Jean Castex leur demande la grande prudence face à la propagation du virus. "La situation reste fragile et préoccupante", dit le Premier ministre. Le gouvernement espère encore éviter le reconfinement. Il en appelle donc à la responsabilité des Français. "Le chiffre de l'épidémie reste à un niveau haut mais stable" selon le Premier ministre. Pour les vacances d'hiver qui commencent à partir de vendredi, il n'y aura pas de restriction de circulation dans le pays, mais un appel à une vigilance maximale. "Nous devons éviter tout relâchement. Comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés, pour celles et ceux d'entre vous qui pouvaient en prendre". Prudence mais aussi répression. Les contrôles des forces de l'ordre pour faire respecter le couvre-feu seront encore renforcés dans les prochains jours. Plus de 177 000 amendes ont déjà été dressées depuis le 15 décembre. Ce jeudi soir, vous êtes nombreux à nous confier avoir modifié vos projets de vacances. Concernant la vaccination, l'accélération se poursuit. Des rendez-vous supplémentaires vont pouvoir être réservés à partir de vendredi. En tout, 1,7 million de nouveaux créneaux sont prévus pour une première injection, dont 500 000 fin février, et 1,2 million au mois de mars. Enfin, le gouvernement veut renforcer sa stratégie de dépistage. Dès la fin des vacances, des tests salivaires seront déployés dans les établissements scolaires pour détecter une possible reprise de l'épidémie à la rentrée.