Vacances de février : le bord de mer à la côte

Ils ont choisi les sables plutôt que la neige. Sur la plage de Biarritz cet après-midi, de nombreux vacanciers ont pu profiter d’un soleil radieux. La météo était idéale pour déjeuner en terrasse. Mais pour une famille bretonne, les vacances en bord de mer ont surtout un autre avantage. “Le coût d’aller à la mer est deux fois moins cher que la montagne”, a expliqué le père de famille. Il s’agit d’un argument de poids pour les professionnels du littoral qui ont plus souvent du mal à concurrencer la montagne en plein hiver. Ces clients bordelais ont décidé de profiter du soleil avant de prendre le chemin du retour. À quelques mètres de là, un hôtel affiche presque complet ce lundi soir. Une chambre est proposée à moitié moins chère qu’en haute saison. Et cela attire les visiteurs de dernière minute. “Tout le monde réserve à la dernière minute. Il fait beau. Il y a beaucoup de Bordelais qui descendent aussi”, a expliqué Ophélie Dos Santos, la réceptionniste. Les hôtels de la côte basque pourraient bien continuer à se remplir. Et pour cause, le beau temps est attendu toute la semaine. TF1 | Reportage V. David, É. Castaing