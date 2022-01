Vacances de février : les Français impatients

Malgré le brouillard qui enveloppe les sommets, les professionnels du tourisme de cette station de ski de la Bresse dans les Vosges affichent un large sourire. L'enneigement est très bon et les vacances de février s'annoncent sous les meilleurs auspices. "La vente en ligne va très fort. De ma connaissance, je n'ai pas vu une démarrer aussi fort. J'espère juste qu'on ne va pas nous embêter avec le Covid durant le mois de février", confie Éric Flieller, directeur ESF - La Bresse (Vosges) au micro du 20H de TF1 Après une saison blanche en 2021 en raison de la fermeture des remontées mécaniques, les commerçants et les hôteliers sont rassurés. "On a un taux de réservation qui est très avancé par rapport aux autres années. Nous sommes complets pour les quatre semaines. On pratique beaucoup de réservations-annulations à J-1, la veille de l'arrivée pour cause Covid pour rassurer les gens", se réjouit Hervé Pierrel, directeur de l'hôtel Les Vallées. Au palmarès des destinations, la montagne séduit 71% des vacanciers devant la mer et la campagne. Autres tendances, les Français ne prévoient pas de partir à l'étranger. Le Sud-est et notamment la Côte d'Azur pourrait en profiter. À Saint-Raphaël, on espère séduire les vacanciers de dernières minutes. "Tout ce qui est réservation se fait de plus en plus en dernières minutes. Nous avons la chance d'avoir de très nombreux atouts touristiques surtout en cette période et notamment pendant la période hivernale", rassure Sandrine Legendre, directrice de l'Office de tourisme de Saint-Raphaël (Var). Une autre bonne nouvelle pour les professionnels, malgré la baisse du pouvoir d'achat, le budget moyen consacré à ces vacances restent stables, de 200 à 500 euros par personne en moyenne. Après des mois de restriction, quelle que soit la destination, l'envie d'évasion l'emporte. TF1 | Reportage J.P. Féret, J. Rieg Boivin