Vacances de la Toussaint : ils fuient le couvre-feu pour aller en "zone libre"

De nombreux Français ont décidé de fuir le couvre-feu pendant les vacances de la Toussaint. Ainsi, on assiste dans certaines zones à une ruée, pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme. Malgré l'absence des étrangers, ces derniers ont autant de monde que l'année dernière, voire plus. C'est notamment le cas à Étretat en Normandie. Les touristes qui y sont viennent presque tous de grandes métropoles et sont tous là pour la même chose. Une parenthèse familiale qu'ils passeront notamment au restaurant le soir, sans se poser de questions sur l'heure à laquelle rentrer à la maison. À Étretat, les professionnels du tourisme craignaient clairement la page blanche pour le carnet des réservations, mais ils ont autant de monde qu'à la Toussaint de l'année 2019. Les touristes eux-mêmes sont surpris. Ces Français sauvent l'économie de ce village très touristique. Normalement, à la même époque, 40% des touristes sont étrangers. Nos journalistes n'en ont vu aucun. Et pourtant, les restaurateurs réalisent le même chiffre d'affaires que l'an dernier. Et pour cause, les Français dépensent. Comme s'il fallait profiter à fond tant que c'est encore possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.