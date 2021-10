Vacances de la Toussaint : la Bretagne fait le plein

Sur les quais de Perros-Guirec, l'affluence saute aux yeux dès le matin. On y voit des vacanciers embarquer sur des croisières. Un succès même en cette période de la Toussaint. Sandrine Chandemerle, responsable commerciale de la compagnie Armor navigation, nous a expliqué l'ajout de bateaux à cause de la forte demande. Actuellement, son entreprise mise sur une tendance à 800 à 900 personnes par jour, ce qui est beaucoup pour une arrière-saison". Avec son littoral et ses grands espaces, la Bretagne a tous les atouts pour attirer les vacanciers. Certains viennent pour se changer d'air, d'autres viennent pour les randonnées. Justement, les sentiers le long de la Côte de granit rose sont très fréquentés. Les promeneurs viennent parfois de loin pour découvrir la région. L'été indien de la Bretagne séduit les vacanciers. Preuve en est, l'office de tourisme de Perros-Guirec accueille autant de personnes qu'en plein mois de juin. Didier Alno, le directeur, rapporte une hausse de fréquentation de 30% par rapport à 2020 et de 10% comparé à 2019. Il fait également savoir que les hébergements vont être complets pour le week-end prochain et la semaine d'après.