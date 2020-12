Vacances de Noël : le littoral normand fait le plein

Les vacances de Noël approchent et vous êtes très nombreux à avoir dû vous adapter. Ceux qui voulaient respirer l'air de la montagne resteront au niveau de la mer. Cela explique l'incroyable engouement pour les stations du littoral, ce qui est le cas en particulier en Normandie. À Pont-l'Évêque (Calvados), My Pacôme Conciergerie gère des locations de maisons entre particuliers. Elle n'a plus qu'une seule résidence de libre. Les autres seront toutes occupées pendant les fêtes et cette année principalement par les propriétaires eux-mêmes. Nicolas le Floch, fondateur de cette entreprise de régie de résidences secondaires explique qu'habituellement ces derniers sont plutôt à la montagne ou au soleil. À Trouville-sur-Mer, il a été enregistré 70% des réservations à Noël pour l'appart'hôtel Townhouse. Cet établissement sera complet au Nouvel An. Comme les maisons et les gîtes, ils sont fortement plébiscités, notamment pour leur autonomie. Ce que Carlo Castro, le propriétaire, nous explique. Cet attrait inhabituel pour la Normandie permettra à de nombreux professionnels du tourisme de retrouver un peu de trésorerie après une année difficile.