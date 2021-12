Vacances de Noël : les gîtes à la fête

Cette année, la famille Favrel ne passera pas Noël à la maison, mais dans un gîte pour 800 euros la semaine en plein cœur de la Lozère. "Avec toute cette période de confinement, on s'est qu'on va prendre un peu le grand air et un peu tous en famille. C'était l'occasion de sortir un peu toutes les générations, c'est surtout pour pouvoir se réunir", explique-t-on. Le sapin est déjà décoré, les jeux de société sont sur la table, tout est fait pour se sentir comme chez soi. Mais dehors, le dépaysement est garanti. Le gîte est à 1 400 m d'altitude. "Cet après-midi, on fait un petit parcours en rando, en raquettes. C'est fantastique parce qu'on sort du gîte, on est direct en pleine nature", indique la mère de famille. Dans la station de pleine nature où nous nous sommes rendus, 24 gîtes peuvent accueillir entre 2 et 16 personnes. Et les demandes sont très nombreuses pour cette période de fête. "La semaine avant Noël, on est sur à peu près 80% en taux de remplissage. Et la semaine de Noël, le jour de l'an comme l'année dernière, on est complet. Malgré même ces problèmes sanitaires, on a l'avantage d'être un tout petit département où les risques sont plus minimes". TF1 | Reportage A. Bacot, H. Lévêque