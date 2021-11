Vacances de Noël : où allez-vous partir ?

Si vous le croisez cette année 2021, il sera sans doute avec des chaussures de ski au pied, pour apporter les cadeaux des trois millions de Français qui ont choisi de vivre des vacances de Noël au pied des pistes. La station de Val Thorens en Savoie est l'une des premières à ouvrir dès samedi 20 novembre. Et il y a urgence, car l'hôtel est presque complet pour les deux semaines de vacances. Toutes les stations sont concernées, en haute comme en moyenne montagne. À ce jour, 61% des logements sont déjà réservés et dans tous les massifs. Un Français sur sept a choisi des vacances au ski, alors, où iront les autres ? Gîtes de France prévoit une année aussi bonne qu'en 2019. À la SNCF, les réservations sont en hausse de 15%. 2,3 millions de billets ont déjà été vendus. Selon Didier Arino, directeur général de Protourisme, les Français ont besoin de vacances, avec un phénomène de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu partir à la montagne l'an passé et une envie de soleil pour une autre partie de la population. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage Y. Hovine, J.P. Féret, B. Poizeuil