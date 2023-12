Vacances de Noël : pourquoi les gîtes cartonnent ?

C’est dans une ancienne grange rénovée qu’ils se sont retrouvés cette année 2023 pour Noël. En tout, ils sont une vingtaine de personnes. C’est impossible de se réunir chez l’un ou l’autre, alors ils ont fait le choix de louer le gîte tout près de Strasbourg. Et pour un tarif moins élevé que l'hôtel, 200 euros par personne pour toute une semaine, mais un niveau de confort au moins équivalent. "Beaucoup de gîtes, aujourd'hui, font beaucoup d'efforts. Pour que les gens se sentent bien, on a oublié le gîte avec les lits superposés où on amasse tout le monde", affirme Jean Koehler, propriétaire du gîte "Le Domaine des 4 Roses" à Furdenheim (Bas-Rhin). Ils communiquent davantage aussi, car on les trouve plus facilement sur les plateformes de location. Chez le spécialiste du secteur qui mise surtout sur la convivialité du lieu, 75 % des gîtes sont réservés cette semaine. Philomène Régina, propriétaire du gîte six chambres d'hôtes “Du Coq à l' ne” à Flévy (Moselle), met un point d’honneur à faire connaître sa région, c’est une fierté. Elle, aussi, affiche complet, il faut dire que cette année, le calendrier est idéal pour les locations à la semaine avec noël et le jour de l’an qui tombe au début du séjour. TF1 | Reportage L. Adda, J. Rieg Boivin, V Dietsch