Vacances de Noël : prenez vos précautions !

Il ne vous reste qu'un mois avant Noël, un mois pour choisir comment rejoindre vos proches le jour J et cela vous inquiète déjà. L'an dernier, en 2022, à Noël, 200 000 voyageurs étaient privés de train à cause d'une grève monstre. Et depuis plusieurs jours, c'est à nouveau le bras de fer entre la SNCF et les syndicats. Le sujet est les augmentations de salaires. Deux syndicats se sont mis d'accord avec la direction. Les deux autres ont refusé et menacent d'une grève. Mais la SNCF, elle, se veut rassurante. Malgré les propos optimistes, les voyageurs prévoient déjà des alternatives. Les bus de FlixBus, par exemple, desservent 250 destinations. Le souvenir de la grève de Noël dernier a fait grimper les réservations, +20 % par rapport à 2022 sur la même période. C'est le même constat pour le covoiturage, très plébiscité. Près de 400 000 places sont disponibles sur la plateforme BlaBlaCar, rien que pour le week-end de Noël. La dernière option, un peu plus chère, c'est de louer une voiture, juste pour Noël. Beaucoup ont déjà eu cette idée. Il ne faut donc pas trop tarder. Nous en saurons plus ce mardi 28 novembre. Les syndicats se réunissent à nouveau pour discuter d'une grève potentielle. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Moncelle, M. Kouho