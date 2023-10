Vacances de Noël : y aura-t-il assez de train ?

Tenez-vous prêt. À partir de sept heures, demain 4 octobre, les billets pour les vacances de Noël seront mis en vente. Y en aura-t-il assez ? Rien n'est moins sûr. La SNCF nous a dit qu'il n'y aura pas plus de trains en circulation que cet été. Demain matin, elle s'attend à vendre 1 500 billets par minute. Les premiers prix sont à partir de seize euros pour les Ouigo, pour toutes les destinations. Pour les TGV classiques, par exemple entre Paris et Marseille, comptez 25 euros. Tout cela à condition d'être parmi les premiers à réserver. L'année 2022, la SNCF a vendu un million trois cent mille billets en une seule journée. Cette année 2023, elle pourrait battre ce record. Les billets les moins chers sont proposés dès l'ouverture de la vente demain. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, ne traînez donc pas. Vers les destinations les plus prisées, comme Paris-Lyon, Paris-Bordeaux et vers les Alpes, les billets les moins chers devraient s'arracher, demain matin, en quelques heures seulement. TF1 | Reportage P. Gallacio, P. Veron