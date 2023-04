Vacances de Pâques : des plages déjà sous surveillance

Ils se réveillent d’un long sommeil et devraient être fin prêt pour l'arrivée des premiers vacanciers. "On a fermé le poste l’année dernière, le 05 novembre, donc là, on se prépare pour ce week-end, la première ouverture.", affirme une gérante d’hôtels dans les Landes. Dès samedi 8 avril en effet, la plage centrale de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) sera surveillée. Un 8 avril, cela peut sembler tôt, pour Cécile Portes, cheffe de poste des nageurs, sauveteurs, c'est pourtant indispensable. Cinq sauveteurs et un véhicule de patrouille seront déployés. Un dispositif qui a un coût pour la commune. "On va estimer 35 000 euros sur le début de saison, on est presque à 200 000 sur toute la saison.", affirme Thomas Espil, conseiller municipal (PS) en charge des activités de plage, mairie de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes). Pour ceux qui craignent la fraîcheur de l’océan, les piscines des campings sont une bonne alternative. Jusqu’à 600 personnes sont attendues sur la zone de bains dès ce week-end. Partout en coulisse, le personnel s’affaire pour accueillir les très nombreux clients qui ont réservé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin