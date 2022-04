Vacances de Pâques : ruée sur les réservations

À moins de 48h de l'ouverture, c'est l'effervescence dans le camping "Esterel Caravaning" situé à Agay dans le Var. Grand nettoyage, mise en place, livraison tardive d'une centaine de palmiers... Tout n'est pas encore tout à fait prête. Dans deux jours, plus de mille personnes arrivent sur le site, 196 familles soit un taux de réservation de 54 % pour la première semaine des vacances scolaires. C'est un peu moins qu'en 2019, année de référence, mais ce camping compte aussi accueillir des clients sans réservation. "Quand vous avez une partie caravane et camping-car, nous avions des familles qui arrivaient directement à la porte. Donc, ça représentait quasiment dans la même journée 30 % de plus que les réservations", explique la propriétaire Aurore Laroche. Quant à ceux qui réservent, ils le font de plus en plus à la dernière minute et pour partir près de chez eux. Même constat dans le camping "Agay Soleil", ouvert depuis, les vacanciers n'ont pas voulu s'éloigner trop loin de chez eux. Pour l'instant, le camping est occupé à 50%. Il devrait se remplir dans les jours qui viennent. "Pour la semaine de Pâques, les locations sont toutes complètes. On va avoir le cumul des Français et plus les étrangers. Les Allemands, c'était plus rare, et là, ils reviennent en force parce que pendant un ou deux ans, nous avons un report de réservation qui date depuis 2020. Donc, là, maintenant, ça y est, c'est bon, ils arrivent tous", se réjouit la propriétaire Sylvie Devieux. Ajouter à cela, un temps qui s'annonce ensoleillé dans le sud de la France pour les semaines à venir. Vous aurez un début de saison très prometteur pour les campings. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli