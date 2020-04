Vacances de printemps : les contrôles renforcés pour éviter les départs

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a rappelé qu'aucun départ n'était autorisé pendant cette période de vacances. Pour éviter une recrudescence des contrevenants, 60 000 gendarmes sont mobilisés ce week-end sur tout le territoire. Pour renforcer le maillage autoroutier, des hélicoptères, mais aussi des brigades motorisées sur les routes nationales, départementales et parfois forestières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.