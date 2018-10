Vacances de la Toussaint : les restaurants côtiers font le plein

Au bord de l'eau, sous le soleil breton, les touristes sont au rendez-vous en cette période de vacances de la Toussaint. Ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis 2013. À la recherche du repos et du calme, les vacanciers font le bonheur des restaurateurs. Pour ces derniers, on est encore loin de la basse saison. D’ailleurs, cette année 2018, l'été indien a permis aux touristes de profiter des tarifs plus avantageux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.