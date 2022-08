Vacances : des séjours perchés

On connaissait bien sûr le principe de la cabane. Mais ici, nous avons vite compris qu'elle allait dépasser nos attentes. Il s'agit d'une réplique du Château des Milandes de Joséphine Baker. On est bien loin du petit refuge en bois bricolé au fond du jardin. Ce domaine offre aux vacanciers quelques répliques des châteaux de Dordogne. Ce sont des versions miniatures, perchées à huit mètres de hauteur. C'est un effet garantie, même sous la pluie et pas seulement pour les plus jeunes. Les conceptions sont de plus en plus sophistiquées et peuvent aller jusqu'à 100 mètres carrés. C'est souvent du sur-mesure, sorti des ateliers de Rémi Bécherel, un charpentier passionné. Il a dédié son entreprise à la cabane, avec une tendresse particulière pour un petit nid d'amour de trois mètres carrés à suspendre. C'est donc le moment de profiter de cette immersion, une nuit à guetter les bruits minuscules et s'amuser avec sa lampe torche. Et au petit matin, écouter, déceler peut-être quels oiseaux ont décidé de donner de la voix. Des bouffées de chlorophylle ont suscité une envie de reconversion chez un couple lyonnais. Il s'est entiché de la formule et se rêve désormais hôtelier en cabane. Cinq maisons devraient donc abriter les songes perchés des vacanciers. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet