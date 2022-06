Vacances : des trains déjà presque complets cet été

Quand nous avons cherché à prendre un billet de train Paris - Saint-Jean-de-Luz en juillet, la plupart des trains affichent complet ou à des prix bien au-dessus de 100 euros pour un aller simple. Et nous sommes loin d'être les seuls à avoir été surpris. Pourtant, pour les vacances, la SNCF affirme mobiliser toute sa flotte de rame disponible. Pour la semaine du 14 juillet par exemple, 3 000 TGV seront mis en circulation. Alors pourquoi cette pénurie de billet ? Vous êtes en fait beaucoup plus nombreux à prendre le train cet été. La SNCF attend un million de voyageurs en plus qu'en 2019 avant la pandémie. Cet engouement, la compagnie ne l'avait pas prévu. "On fait rouler toutes nos rames. On est au maximum. Après, il faut que les gens s'organisent. Tout le monde ne peut pas partir le soir du 13 juillet", affirme Alain Krakovitch, directeur TGV Intercités. Les voyageurs ont largement plébiscité les départs dans l'Hexagone et plus particulièrement vers le sud-ouest. Autre raison de cet engouement, la flambée des prix des carburants. "Les prix du carburant augmentent. On sait qu'ils vont encore augmenter. C'est une tendance sur le long terme. Donc, ça peut devenir plus intéressant pour les Français de prendre le train", explique Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef "La vie du rail". Pour répondre à cette demande grandissante, la SNCF a passé commande de cent rames supplémentaires. De nouveaux équipements qui ne seront livrés qu'en 2024. TF1 | Reportage N. Robertson, P. Marcellin