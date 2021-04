Vacances d’été : c'est l’heure de réserver ?

Depuis plusieurs jours, la tranquillité du camping Trélachaume à Maisod dans le Jura est un peu troublée par des pelleteuses. Plus qu'un mois avant l'ouverture, et déjà 400 réservations pour cet été. Quatre mobile home flambant neuf y seront installés. C'est l'offre reine en ce moment. Elle assure, car elle permet l'autonomie des clients. Les professionnels s'activent pour pouvoir nous accueillir cet été. Avec la perspective du déconfinement, les Français commencent à organiser leurs vacances. Cette envie d'évasion se traduit en agence de voyage par un pic des réservations. Chez Lidl Voyages, elles ont triplé par rapport à l'an dernier à la même période. La France est la grande gagnante de vos projets de vacances. La région la plus prisée pour l'instant est la Bretagne, suivie de près par la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais alors, reste-t-il des bons plans à saisir ? D'après les spécialistes, la véritable ruée sur les réservations se fera lorsque le gouvernement fera des annonces officielles sur les déplacements. La SNCF ne communique pas encore sur le nombre de billets vendus cet été, car elle s'attend aussi à de nombreuses réservations de dernière minute.