Vacances d'été : des astuces pour payer moins cher

Des parties de pétanque, des cafés au soleil, des piscines et un séjour à Amboise (Indre-et-Loire), ça ne rentre plus forcément dans votre budget. Une centaine de villages de vacances comme celui en image, propose des réductions selon votre caution familiale annuelle. S'il est inférieur à 16 000 euros, vous aurez une remise de 7 %, en dessous de 8 500 euros, c’est 15 % en moins sur le prix global. Le groupe Familytrip propose pour certains lieux de vacances des tarifs identiques à ceux de 2020. Les vacances en famille au pays, c’est le créneau de ce tour-opérateur. Le bon plan, tout faire pour limiter les frais sur place. Vous voulez peut-être partir plus loin, prenons conseil auprès d’un voyageur qui a fait le tour du monde avec sa femme et ses enfants. Pour un an de Porto en juillet, privilégiez par exemple un départ le mardi 11. Choisissez votre destination en fonction d’un faible coût de la vie, les lieux en vert sur le site de Numbeo. Et dans le monde entier, découvrez une ville gratuitement comme ici, avec ce retraité parisien. Les greeters ne sont pas officiellement des guides, ces bénévoles partagent les bonnes adresses de leurs quartiers. C’est toujours de le rappeler, en général plus vous vous y prenez tôt, plus c’est intéressant. Donc si vous le pouvez, c’est vraiment l’heure de réserver. TF1 | Reportage Y. Hovine V. Abellaneda, F. Le Goïc