Vacances d'été : destination... France !

Cet après-midi sur la Seine, ce matin face aux plages du bassin d'Arcachon, ils sont bien là. Les touristes sont souriants et sont heureux de retrouver des monuments qui leur avaient manqué. Dans la capitale, il y avait surtout des étrangers. Depuis deux semaines, la Seine retrouve son animation. Les bateaux de croisières sont remplis de touristes et les bateliers attendaient cela depuis deux ans. Si Paris voit affluer les étrangers, la côte Atlantique bénéficie d'un retour en force des Français. Près d'Arcachon, cette famille a changé ses habitudes. Près de 85% des Français vont rester au pays cet été. Du coup, Arcachon est déjà presque sûr de faire le plein, car les clients ont anticipé leurs vacances. Et c'est encore plus marqué dans les campings. En Normandie, nous avons rencontré Frédéric Davy qui vient d'investir afin de rénover son établissement. Près de 2 millions d'euros ont été dépensés, mais il reste confiant pour le retour sur investissement. D'après lui, son camping sera complet tout l'été. Comme beaucoup d'autres dans le pays, dans l'hôtellerie de plein air, les réservations pour juillet et août sont déjà en hausse de 24% par rapport à 2019. T F1 | Reportage D. Piereschi, B. Poizeul