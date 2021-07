Vacances d'été : le budget des Français à la loupe

Charlotte Devillers, ses deux enfants et ses parents, sont en vacances dans les Landes. Ils sont venus de Tours. La famille partage les dépenses. "Le poste péage et carburant a pu être réparti entre nous tous. Ce qui n'est pas négligeable. Pour la location aussi, on a pu accéder à un logement beaucoup plus grand, spacieux avec un tarif finalement plus compétitif", explique cette vacancière. Le budget vacances total pour Charlotte tombe à 1 000 euros dont 600 euros pour sa part de logement. Après de longs mois de restriction, la famille ne lésine pas sur les petits plaisirs. En moyenne cette année, le budget vacances d'un foyer français est de 1 505 euros. Un chiffre qui reste stable par rapport à 2020. Mais, un Français sur trois serait aussi prêt à dépenser davantage. "Honnêtement, avec l'année qu'on a passée, on a envie de dépenser, de se faire plaisir. On ne garde pas spécialement la dépense", évoque une mère de famille. Les Français dépensent et ça se voit. Dans ce restaurant, le ticket moyen est en hausse. "Les gens sont super contents de revenir. On a une belle affluence dès qu'il y a du beau temps. Globalement, ils consomment plus. L'apéritif marche bien de 18 à 20 heures", souligne Emmanuelle Claudon, restaurant “La Cabane du Penon" - Seignosse (Landes). La seule incertitude, ces derniers jours, est la météo. Les professionnels du tourisme espèrent que le beau temps va se maintenir pour accueillir un maximum de vacanciers.