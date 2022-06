Vacances d'été : les destinations surprises qui cartonnent

Brigitte et son mari viennent de s'offrir cinq semaines de vacances dans une location de Saint-Cyprien. Le coût du loyer est de 1 450 euros pour un T2 au bord de la mer. "C'est un lieu idyllique. On a tout ce qu'il faut, la plage, la mer... Et on y vient avec plaisir tous les ans", assure la vacancière. Un logement avec terrasse très prisée cette année, son propriétaire n'en revient pas que les réservations sont complètes jusqu'en septembre. Et parmi tous les types d'hébergements, les maisons de vacances sont les plus plébiscitées. Caroline Gonter Berenguer, gérante d'une conciergerie dans la région, propose 220 logements. Son téléphone n'arrête pas de sonner. La conséquence directe de cette forte demande est la hausse du prix des loyers qui est près de 10% en deux ans. Pourquoi un tel attrait pour Saint-Cyprien et sa région ? "Beaucoup de gens ont hésité sur des destinations plus lointaines. On a une population presque locale. L'Occitanie au sens large, qui redécouvre ses territoires", explique Matt Humpage, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Cyprien. Une nouvelle clientèle qui devrait profiter à tous les commerçants, bars, restaurants, et paillotes. Tous s'attendent à une belle saison cette année. T F1 | Reportage A. Cazabonne, S. Boujamaa, L. Garcia