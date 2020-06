Vacances d'été : les Hollandais viendront-ils en France ?

En camping-car, à l'hôtel, dans des gîtes... Chaque été, 18 millions de touristes étrangers passent leurs vacances dans l'Hexagone. À cause de la crise sanitaire, ils seront sans doute beaucoup moins nombreux cette année. Le gouvernement des Pays-Bas, par exemple, déconseille encore à ses ressortissants de se rendre dans notre pays. Les Néerlandais, vont-ils quand même venir ? Reportage à Amsterdam.