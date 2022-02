Vacances d'été : les réservations s'envolent déjà

Vous n'êtes même pas encore partis en vacances d'hiver que vous pensez déjà à celles d'été et vous ne rêvez pas d'aller très loin. Devant l'Espagne et l'Italie, la Côte-d'Azur est la destination plébiscitée par les vacanciers pour cet été. Sur la deuxième marche du podium, le Languedoc-Roussillon, suivi de près par l'Aquitaine. Des envies de vacances qui s'accélèrent. Résultat, dans cette centrale de réservation, le temps d'attente est actuellement de quinze minutes. C'est ce que nous explique le directeur. Dans le top des destinations balnéaires les plus réservées depuis quelques jours : Quiberon, Carnac, et la douceur de Saint-Cyr-sur-Mer. L'optimisme de cette restauratrice est partagé par tous les professionnels que nous rencontrons. Dans cet hôtel en bord de mer, on se prépare à près de 100% d'occupation pour cet été. Les réservations tombent déjà. En plus des séjours des Français, ce réceptionniste a une autre bonne nouvelle. Les clients étrangers, eux aussi, font des réservations anticipées. D'ici-là, ces professionnels espèrent faire une répétition générale réussie pendant les vacances d'avril. TF1 | Reportage M. Brossard - D. Pires - F. Miara