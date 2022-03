Vacances d'été : moins loin et moins chères

À Sainte-Croix-en-Plaine, à quinze minutes de Colmar, les mobiles-homes du camping Capfun Suzel sont déjà quasiment tous loués pour cet été. Depuis deux semaines, 70% des réservations sont faites par de nouveaux clients qui se détournent notamment de clubs de vacances à l'étranger. C'est beaucoup plus que d'habitude. Et ils viennent de tout près, comme nous l'a expliqué Fanny Delcourt, la gérante. C'est notamment à cause de la hausse du prix du carburant. Justement, le prix du carburant a forcé un groupe d'amis du Nord de la France à revoir ses plans. L'un d'entre eux avait prévu de partir en camping-car cet été. Une idée qui s'est révélé être un peu compliquée avec l'augmentation du prix du carburant. Ainsi, plus question pour eux de partir vers le Sud. Ils cherchent une autre destination. Au salon du tourisme, toutes les régions tentent d'attirer des vacanciers à la recherche de bons plans. Mais attention, dans les agences, les clients sont prévenus. Les prix des voyages achetés aujourd'hui pourront être revus à la hausse. Selon Caroline Federspiel, directrice de l'agence Prêt à Partir, c'est légalement possible et il se peut que les compagnies appliquent une hausse par rapport au kérosène jusqu'à vingt jours du départ. Pour éviter des surprises, des assurances sont proposées. Les tours opérateurs ont déjà calculé les surcoûts. Autres raisons qui pourraient rendre les vacances plus chères, la hausse des salaires dans le secteur qui peine à recruter. Cette hausse sera répercutée au moins en partie sur la facture finale des vacanciers. T F1 | Reportage N. Pellerin, P. Vogel, S. Deperrois.