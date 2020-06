Vacances d'été : pourquoi la SNCF annule-t-elle des trains ?

Ceux qui ont déjà réservé un train pour partir en vacances cet été devraient vérifier qu'il n'a pas été annulé. La SNCF vient de supprimer sans préavis de nombreuses rames en juillet et en août. Elle avait pourtant promis que toutes circuleraient normalement pour les grandes vacances. Selon la compagnie, moins de 5% des trains prévus cet été sont annulés. Les usagers peuvent se faire rembourser ou échanger leur billet. Alors, que s'est-il passé ?