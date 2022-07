Vacances d'été : pourquoi une telle affluence en juillet ?

Les premiers vacanciers viennent d'arriver sur la promenade d'Arcachon. Contrairement aux années précédentes, certains n'ont pas attendu le mois d'août. "C'est la première année où on part en juillet pour tester tout simplement, pour voir comment ça se passait. Et puis finalement, on est agréablement surpris, on est très content", confie un couple. Pour la première fois cette année, il pourrait y avoir plus de touristes en juillet qu'en août. Rempli à 35% aujourd'hui, le camping "Ker Helen", au Teich (Gironde), sera complet dès samedi. Plus d'une centaine de familles sont attendues. Des campeurs pensent avoir l'explication. "Le camping est relativement calme et un petit peu moins cher aussi à cette période, plutôt qu'en août", déclare une jeune femme. Dans "L'hôtel de la Plage", il y aura pas de différence de prix entre juillet et août, pourtant le constat est le même. "C'est bien la première année où on a autant de réservations en juillet, et plus qu'au mois d'août. C'est un changement de comportement", s'exprime Jean-Yves Arnaud, le directeur. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier