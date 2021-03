Vacances d’été : que nous réservent les professionnels du tourisme ?

Bracelets électroniques, désinfections régulières, ... Au domaine Center Parcs Le Bois aux Daims à Morton (Vienne), des méthodes sont employées pour assurer le retour des vacanciers en toute sécurité sanitaire. Ces pratiques ont permis la réouverture du parc le 1er mars 2021. En deux semaines, il a retrouvé 40% de fréquentation. Côté logement, l'établissement met à la disposition des clients un sac dans lequel ils déposeront l'ensemble de leurs draps et serviettes. Il leur demande également d'aérer et de mettre l'ensemble de passer la vaisselle à la machine à 60°C. À l'agence de voyages AB Créateur d'Horizons, l'inquiétude des clients à l'idée de partir en vacances à l'étranger est toujours vive. Pour y faire face, cette agence propose des circuits de groupes en France pour la première fois, protocole sanitaire à l'appui. Quant à l'avion, Air France teste en ce moment une application mobile permettant de présenter un test covid négatif à l'embarquement. Et d'ici cet été, un certificat sanitaire pourrait être imposé à tout voyageur à l'intérieur de l'Union européenne.