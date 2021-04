Vacances d’été : top départ pour les réservations

Encore trois mois à attendre avant les grandes vacances. Mais savez-vous déjà à quoi ressemblera votre été ? Pour beaucoup d'entre vous, ça sera cette année encore des vacances françaises. Les plus impatients peuvent déjà acheter leurs billets de train. La SNCF a ouvert ce mardi ses réservations pour juillet et août. Chez "Papvacances", un site de locations entre particuliers, le coup d'envoi des vacances est bel et bien lancé. Déjà plus d'un quart des réservations supplémentaires pour cette année. Les propriétaires n'en reviennent pas : "le calendrier est bien rempli et complet". Les Français rêvent de maison à la campagne ou à la mer alors que les réservations en ville sont en baisse. Sur les hauteurs de Saint-Raphaël dans le Var, voici un type de biens le plus recherché : une grande maison avec piscine à débordement, terrain de pétanque et vue sur la mer. "Leur critère, c'est avoir des locations qui peuvent recevoir de la famille et des amis", explique Samia Bentouta, concierge de l'agence "Blue estate". L'hôtel "Best Western San Marina", situé à deux pas du port, commence tout juste à recevoir des demandes. "Je pense qu'on va refaire un été comme celui de 2020 où les réservations étaient au dernier moment, essentiellement françaises", espère le directeur de l'établissement. Que les indécis se rassurent, la plupart des professionnels du tourisme offrent la possibilité d'annuler sans frais.