Vacances d'hiver 2021 : les petites stations de ski font le plein

Le froid, les températures négatives, certains n'attendaient que ça pour sortir tester la poudreuse à la station des Rousses. Le soleil les a d'autant plus motivés. Là-bas, les raquettes et le ski de fond remplacent le ski alpin. Finalement, les vacanciers ne sont pas si tristes de devoir se passer de remontées mécaniques. Des activités moins connues font également le plein. C'est le cas du ski joëring. Toutes ces activités occupent à temps plein les loueurs de matériel pour qui il est devenu difficile de satisfaire la forte demande. C'est le cas d'Hervé Sachetat, le gérant de Skimium aux Rousses (Jura). Il s'attend à manquer de raquettes pour contenter tout le monde dans les deux semaines à venir. Cet hiver particulier annonce de belles saisons pour les années à venir. C'est aussi ce que constatent les hôteliers. Ils affichent un taux de remplissage de près de 100% dès ce week-end. Anne Michaud, gérante de l'hôtel-restaurant La Ferme du Père François, nous a confié que "ça n'a rien à voir avec les autres années". De plus, la neige est attendue vendredi après-midi sur la station. De quoi parfaire le paysage avant l'arrivée des nouveaux vacanciers.