Vacances d’hiver : une saison record dans les stations de ski

Un embouteillage aux remontées mécaniques et des milliers de skieurs sur les pistes, c’est du jamais-vu en cette période pour la station Font-Romeu. Des conditions idéales pour progresser ou apprendre. À l’école de ski, on accueille plus de 1 000 élèves par jour. Alors cette année, il faut réserver sur Internet pour être sûr d’avoir une place. Ici, on parle déjà d’une saison historique. Jusqu’à 11 000 skieurs par jour, soit 25 % en plus qu’avant le Covid. Un engouement qui profite aux professionnels de l’hôtellerie. Tous affichent quasi-complet. Dans cette résidence, les 92 appartements sont déjà réservés pour les vacances. Les clients espagnols sont de retour et les courts séjours plébiscités. Pour atteindre ces taux records, les stations pyrénéennes ne misent pas seulement sur les stations de ski. Aux Angles : parc animalier, bowling, espace aquatique flambant neuf, et la nouvelle attraction cette année : la luge sur rail. Un enthousiasme que les professionnels espèrent durer jusqu'à la fin de la saison au printemps. T F1 | Reportage C. Gerbelot, J.V. Molinier