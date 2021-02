Vacances en Espagne : ces Français à la recherche de la vie d'avant

À l'aéroport de Madrid, nos journalistes n'ont pas mis longtemps avant de tomber sur des touristes en provenance de l'Hexagone. Tous venaient avec la même idée en tête, aller au restaurant ou dans les bars. Là-bas, tous les établissements de restauration sont ouverts jusqu'à 23h, l'heure du début du couvre-feu. Pour des étudiants parisiens, rencontrés sur place par nos reporters, le contraste avec la France est saisissant. Ils disent redécouvrir quelque chose de naturel et dont ils avaient perdu l'habitude. Un petit plaisir, un petit goût de la vie d'avant à moins de deux heures d'avion de l'Hexagone. Preuve de l'intérêt des Français pour la capitale espagnole, un comparateur de vols a noté sur les trois derniers mois une augmentation de 730% des recherches entre les aéroports français et celui de Madrid. Seul impératif pour y voyager, un test PCR négatif de moins de 72h à l'aller et au retour. Également rencontré par nos journalistes sur place, un groupe d'amis qui n'a pas hésité et s'est offert une semaine de vacances. L'occasion pour eux de redécouvrir un autre loisir oublié, le cinéma. À Madrid, les musées sont également tous ouverts. Un père de famille venu de Carcassonne y a profité d'un moment unique, seul face au tableau Guernica. Ces vacanciers sont rassurés par des contaminations en baisse ces dernières semaines, même si le taux d'incidence du virus est plus élevé à Madrid qu'à Paris.